Erdoğan o kanunu onayladı!
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik açıklamayı yaptı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7064 ve 7065 sayılı kanunlara onay verdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7064 sayılı "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7065 sayılı "Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
TRT
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