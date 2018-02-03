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Erdoğan: O kurdukları mahkemeler nerede?

Erdoğan: O kurdukları mahkemeler nerede?.14168
  • Giriş : 03.02.2018 / 13:25:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te yaptığı konuşmasında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. 

Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler paçavraları boynuna takarak parlamento binasının içinde mecliste ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Onlar bizim kararımızı hiç bir zaman değiştirmeyecek.

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