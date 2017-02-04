Erdoğan o projeye el koydu
Türkiye Antarktika kıtasında üs kurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi. Türkiye'nin Antarktika kıtasında üs kurma projesi gelen talimatla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na devredildi.
Bakanlık, yol haritasını ve eylem planını belirledi. Bu yol haritasına göre, öncelikli olarak TÜBİTAK ve İTÜ’den bilim adamları ile uzmanların yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulacak.
Türkiye’ye ait olacak üs için fizibilite yapacak olan heyet, Türkiye’nin nasıl, ne büyüklükte ve hangi konumda bilim üssü kurması gerektiğini netleştirecek.
HABERTURK
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