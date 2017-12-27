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Erdoğan o ülkede!

Erdoğan o ülkede!.17166
  • Giriş : 27.12.2017 / 08:09:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Gıda Bakanı ile birlikte Tunus'a geldi.

Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Lazhar Karouichebbi, Tunus şehri Valisi Chedly Bouallegue, Belediye Başkanı Saief-Allah Lasram, Devlet Protokol Müdürü Mondher Mami ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Fayçal Ben Mustapha, Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ve büyükelçilik personeli karşıladı.

TRT

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