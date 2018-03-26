Erdoğan o ülkede!
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine geldi.
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