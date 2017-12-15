Erdoğan o ülkelere gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad ve Tunus'a ziyaret gerçekleştirecek.
TRT
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