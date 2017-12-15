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Erdoğan o ülkelere gidecek

Erdoğan o ülkelere gidecek.17166
  • Giriş : 15.12.2017 / 16:16:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad  ve Tunus'a ziyaret gerçekleştirecek.

TRT

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