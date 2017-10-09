Erdoğan o ülkeye gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidiyor. Erdoğan'ın Poroşenko tarafından Devlet Başkanlığı İdaresi'nde resmi törenle karşılanacağı öğrenildi.
Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Poroşenko, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ukrayna Parlamentosunu ziyaret edecek ve Parlamento Başkanı Andrey Parubiy ile görüşecek Erdoğan, Devlet Konukevi’nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve Kırım Tatar Toplumu temsilcilerini kabul edecek.
TRT
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