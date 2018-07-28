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Erdoğan o ülkeye uçtu

Erdoğan o ülkeye uçtu.17166
  • Giriş : 28.07.2018 / 11:34:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gitti.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna devam ediyor. Erdoğan özel uçak 'TUR' ile Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda  Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya  Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri  Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.

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