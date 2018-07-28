Erdoğan o ülkeye uçtu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna devam ediyor. Erdoğan özel uçak 'TUR' ile Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.
TRT
DİĞER HABERLER
Külliye'den ABD için açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile ilişkileri değerlendirdi.
Binali Yıldırım İzmir'e geldi
TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, yeni görevinden sonra ilk kez İzmir'e geldi.
CHP'de gergin gün! İnce'ye sert yanıt
Muharrem İnce'nin açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı.