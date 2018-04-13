Erdoğan: O videoları Putin'e gönderdim
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump ile görüşmelerde Suriye'yi ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabiliri konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu. Duma ve Doğu Guta'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların bende video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim" dedi.
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