Erdoğan: Obama bizi aldattı
Erdoğan, eski ABD Başkanı Obama'ya sitem ederken, halk oylaması sonrası kendisini aramayan Merkel'e kızgınlığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Değişikliği referandumu sonrası kendini arayıp tebrik etmeyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i eleştrdi ve aramamasının nedeninin suçluluk psikolojisi olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in referandum sonuçları dolayısıyla kendisini aramamasını "suçluluk psikolojisi" olarak tanımladı. Erdoğan, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın PKK konusunda Türkiye'yi aldattığını da savundu.
Erdoğan, Katar Merkezli El Cezire Televizyonu'na verdiği mülakatta pazar günü yapılan halk oylaması, bundan sonra atılacak adımlar, Avrupa ile Türkiye arasındaki gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halk oylamasından evet sonucu çıkmasının ardından acilen atılacak adımların neler olacağıyla ilgili soruya Erdoğan, "Öncelikle, dezenformasyon ya da olumsuz kampanya yürütmek suretiyle bu işi bir diktatörlük vesaire gibi nitelendirme gayreti içinde olanlar ya da rejim değişikliği gibi yaklaşım gösterenlere karşı şöyle bir ifadem olacak; Türkiye rejim tercihini 1923'te cumhuriyetle yapmıştır. Ondan sonra Türkiye'nin böyle bir tercihi yoktur. Şu anda atılan adım, sadece bir yeni yönetim sistemidir, pazar günü yaşadığımız budur. Çünkü sistem içinde çok ciddi tıkanıklıklar var, bu tıkanıklıklar Türkiye'nin çok daha süratle büyümesini engelleyen tıkanıklıklardır. 14-15 yıllık iktidarımız döneminde bunları biz yaşadık. Üç kat büyüme sağlamış olmamıza rağmen biz diyoruz ki, daha fazla büyüme imkanımız varken niye üç kat büyümeyle bunu geçiştirelim. Ayaklarımızda prangalar var, tabii bu prangaları kesip atmadıktan sonra bunu sağlayamazsınız" cevabını verdi.
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Erdoğan, Anayasa Değişikliği sonucu doğan yetkilerini Kasım 2019'da yapılacak seçimlerden sonra kullanabileceğini belirterek, "Benim tekrar aday yapılıp yapılmayacağım, bunlar şu anda belli değil. Kim aday olur, kim teklif edilirse, onlar arasında yapılacak yarıştan sonra bu ortaya çıkacak. Kim aday gösterilirse ki birinci turda eğer seçilebiliyorsa aday birinci turda seçilecek. Birinci turda seçilmiyor da ikinci tura kalıyorsa en fazla oyu alan iki aday ikinci tura kalacak ve bunlardan en fazla oyu alan dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacaktır. Ondan sonra bütün yeni yönetim sistemi onunla şekillenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yeni sistemin halkın seçtiği kişinin despot olmayacağını garanti edip etmediğiyle ilgili soruyu da Erdoğan, "Bakın sandıktan diktatör çıkmaz. Diktatör çok daha değişik yollarla gelir. Bu malum, birçok yerde silahlı darbeyle gelir. 15 Temmuz örneğin bu ülkede başarıya ulaşsaydı, başarılı olabilseydiler o zaman işte bu ülkeyi bir diktatör tehdidi kapsayabilirdi ama bu millet iradesini ortaya koydu, kendini ortaya koydu, gövdesini siper etti ve dedi ki, sandıkla getirdiğim Cumhurbaşkanını siz kalkıp da indiremezsiniz. 249 şehit verdik, 2 bin 193 gazimiz var. Şimdi bana öyle bir diktatör gösterin ki, şu anda mesela sadece vatana ihanetten yargılanabilirim, Yüce Divan'a gönderilebilirim fakat yeni düzenlemede sadece vatana ihanet değil kişisel suçlar da dahil olmak üzere işlediğim her suçtan dolayı beni Yüce Divan'a gönderebilirler veya o zamanki kimse Yüce Divan'a gönderilebilir. Yeni başkanla beraber onun başkan yardımcısı-yardımcıları, bakanları, onlar da yine aynı şekilde Yüce Divan'a gönderilebilirler. Bu neyi gösteriyor? Meclisin çok ciddi bir denetim gücünün olduğunu gösterir. Bir de burada tabii bu kararları alabilmek için bir uzlaşma gerekmektedir. Bu uzlaşmanın da yollarını bu düzenleme açmış oluyor, getirmiş oluyor" şeklinde yanıtladı.
'OBAMA BİZİ ALDATTI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın telefon görüşmesinde ABD'nin PKK, YPG ve PYD'ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde bir söz verip vermediğiyle ilgili soruya, "Zaten daha önce bu konuda yani terör örgütlerine karşı bizim ortak dayanışma içerisinde bir çalışmamızın olması gerektiğini söylemişlerdi. Şimdi yapacağımız görüşme, artık bunun tamamen yüz-yüze görüşmede detaylandırılması olacaktır ve orada tabii biz birçok belgeleri de kendilerine sunacağız. Daha önceleri de PKK'yla ilgili konuda mutabakatımız var idi. Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum" cevabını verdi.
Erdoğan, Trump döneminden umutlu olduğunu, Trump'ın "sizinle çok önemli işler yapacağız" sözünün bunu gösterdiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisini tebrik için henüz aramadığını da belirten Erdoğan, "Bunu bir suçluluk pskilojisi olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.
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