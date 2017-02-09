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Erdoğan ödül alan isimleri açıkladı

Erdoğan ödül alan isimleri açıkladı.9857
  • Giriş : 09.02.2017 / 13:04:00
  • Güncelleme : 09.02.2017 / 13:06:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm ödülleri töreninde açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Kültür ve Turizm ödülleri töreninde ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Erdoğan, Tiyatro dalındaki ödülün Kenan Işık'a verildiğini açıkladı ve ünlü sunucu hakkında konuştu.

Ödül alan isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Musiki dalında Nesrin Sipahi. Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak, tiyatro alanında Kenan Işık, edebiyatta Mehmet Doğan Prof. Dr. Fuat Sezgin'e ödül verildi.  Kenan Işıkla ilgili de konuşan Erdoğan,  "Tiyatro dalında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi devam eden Kenan Işık beyfendiye ödül verildi. . Kendimi biraz da suçlu hissediyorum, kendisini ziyaret edemediğimden dolayı. İnşallah kendisini evinde ziyaret edeceğim" dedi. 

Kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: 

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