Erdoğan'dan büyüme açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuştu. Erdoğan, ekonomideki büyüme rakamlarına değindi.Ekonomideki büyüme rakamlarına değinen Erdoğan, 2017 sonunda Türkiye ekonomisinin 7,5 gibi bir büyüme rakamını yakalayacağını dile getirdi.Döviz ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Dövizin yüksekliği kesinlikle ekonominin gerçekleri ile uyumlu değildir. Kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum" ifadesini kullandı.Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü alan isimleri sayan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Ankara ve İstanbul yanında Erzurum’dan İzmir’e bütün şehirlerimizde ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarını bu listede görmekten gurur duyuyorum. Çeşitli üniversitelerimizden 39 bilim insanımıza ödüllerini teslim edeceğiz. Geçen yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık hocamız adına verilen ödülümüze Hacettepe Üniversitesi’nden Doç Dr Fatih Yeşil layık görülmüştür. Bu bilim insanlarımızı şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.Bilim hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde TESLA markasıyla elektrikli araç üreten Elon Mask'ın bir ziyareti oldu ve kendisinin ne denli heyecanlı olduğunu gördüm. Heyecanı takdire şayandı. Elektrikli araçların, petrol odaklı çatışmaların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum.Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz. Kuru sözle, sadece eleştirmekle bir yere varılmıyor. Ülkeye hizmet etmeke için, insanlığa hizmet etmek için çalışmak lazım, kararlılık lazım, aşk lazım. Biz de bu anlayış ile geçtiğimiz 15 yılda her alanda devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdik. Sosyal bilimlerde yurt içinde ve dışında çok önemli çalışmalara imza atan bilim insanlarının yetişmesini sağladık. Türkiye yıllarca yurt dışına beyin göçü veren bir ülke olarak anıldı. Onları tekrar ülkemize getirmenin çabası içerisindeyiz.Ülkemiz ekonomisini hedef alan pek çok saldırıyı püskürttük. Onun için üçüncü çeyrek büyüme oranları önemliydi. İnanıyorum ki yıl sonu itibariyle yüzde 7,5 oranında büyüme oranını yakalayacağız.Biz üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Benzer bir başarıyı ihracatta yakaladık, bu da çok önemli. 2017 ihracatımız kasım sonu itibarıyla 143 milyar doları geçti. Yeni bir rekorla muhtemelen bu yılı tamamlayacağız.Döviz kurunun yüksekliği kesinlikle ekonominin gerçekleri ile uyumlu değildir. Kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inaniyorum. Ben yüksek faize karşı olduğumu burada tekrar açıklıyorum, açıklamaya da devam edeceğim. Çünkü yüksek faizin olduğu bir yerde enflasyonun düşmesi mümkün değildir.Özellikle genç bilim insanlarımızın gözlerinden okuduğum heyecan, gelecek için bana ümit veriyor. Şimdiden her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum.