Facebook Twitter Rss

Erdoğan oraya ilk kez gidecek

Erdoğan oraya ilk kez gidecek.17166
  • Giriş : 16.01.2017 / 09:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının son haftası Afrika'ya gidecek. Erdoğan, bu tur kapsamında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ilk kez ziyaret edecek. Ziyaretlerin ana gündem maddesi TİKA projeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyareti kapsamındaki ilk durağı 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya. Erdoğan, geçen yıl Kurban Bayramı’nda kurban vekaletini Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e vermişti.

Erdoğan’ın vekalet verdiği kurbanın Tanzanya’da kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtilmişti. TİKA’nın Tanzanya’da sel mağduru ailelere yardım ulaştırdığı, Nsikiti Ngaziya Camii’ne tadilat, donanım desteği verdiği ve göz muayenesi ile katarakt ameliyatları gerçekleştirdiği biliniyor. Eski Başbakan Prof. Ahmet Davutoğlu da 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihleri arasında Tanzanya’ya gitmişti.

MİTİNGİNE GELMİŞTİ

Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik’e geçecek. Burada Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile görüşecek olan Erdoğan, TİKA’nın bu ülkede gerçekleştirdiği projeleri inceleyecek. TİKA, Mozambik’te daha önce tarım ürünleri pazarlarında düzenin, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Mozambik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulmakta olan Mozambik Emtia Borsası’na 4 arazi aracı desteğinde bulunmuştu.

Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, 2014 yılında Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın Malatya mitingini izlerken dikkat çekmişti. Erdoğan’ın Afrika’daki son durağı 24-25 Ocak tarihlerinde Madagaskar olacak.

Madagaskar’da Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hery Rajaonarimampianina daha önce İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsani Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerde bulunmuştu.

CİDDİ DESTEK VERİLDİ

Görüşme, zirvenin yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşmişti. TİKA, özellikle 2009 yılında başlayan ve 2013 yılı Aralık ayında gerçekleşen seçimlere kadar süren geçici hükümet yönetimi kaynaklı politik krizlerin olduğu dönemde Madagaskar’a ciddi desteklerde bulundu.

Sağlık alanındaki fiziki altyapı ve kapasite yetersizlikleri sebebiyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminde önemli eksiklikler bulunduğu dönemde TİKA ve Sağlık Bakanlığı ambulans desteği vermişti. Türkiye’nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği’ni Yasemin Eralp, Mozambik’in Maputo Büyükelçliği’ni de Zeynep Kızıltan yapıyor.

HABERTURK

Bahçeli'ye kimliğini Başbakan verdi

Kaskoya yüzde 30 zam geliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan, milletvekillerini topluyor!

Başbakan, milletvekillerini topluyor!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile buluşuyor.

Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Kırgız bakan ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdildaev'i aradı.

 

AK Partili kaç kadın üye var?

AK Partili kaç kadın üye var?

AK Parti'de kaç kadın üye olduğu açıklandı. Buna göre AK Parti, dünyanın en fazla kadın üyeye sahip

Saffet Sancaklı'nın eşi yoğun bakımda

Saffet Sancaklı'nın eşi yoğun bakımda

MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi intihara teşebbüs etti.

 

Başbakan: Çok ayıp birşey

Başbakan: Çok ayıp birşey

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili tartışmalara çok sert tepki gösterdi.

Ankara sokaklarında skandal afiş!

Ankara sokaklarında skandal afiş!

Ankara'da kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, CHP'li Eren Erdem'e yönelik ağır hakaretler içe


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya