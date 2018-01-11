Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti

Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti.12329
  • Giriş : 11.01.2018 / 17:24:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti.

Galatasaray'ı Oktay Mahmuti çalıştıracak

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü

Leyla Zana'nın vekilliği düşürüldü

Milletvekili Leyla Zana'nin milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

AK Parti-MHP ittifakına bir destek daha!

AK Parti-MHP ittifakına bir destek daha!

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakına BBP'den destek geldi.

 

Erdoğan, vekillerle görüşüyor

Erdoğan, vekillerle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekillerle görüşüyor.

Dışişleri'nden Halkbank açıklaması

Dışişleri'nden Halkbank açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Halkbank ile ilgili açıklama yaptı.

 

Erdoğan: UYAP'ı FETÖ'ye kaptırdık!

Erdoğan: UYAP'ı FETÖ'ye kaptırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Şurası'nda UYAP ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan'dan yargı paketi açıklaması

Başbakan'dan yargı paketi açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yargı reformu paketi ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya