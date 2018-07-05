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Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti

Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti.12329
  • Giriş : 05.07.2018 / 15:51:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

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