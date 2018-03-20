Erdoğan, Orgeneral Akar ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ağırlayacak.
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