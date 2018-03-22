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Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!

Erdoğan, özel sporcuları kabul etti!.26118
  • Giriş : 22.03.2018 / 16:22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sporcuları kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel konuklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım oyuncuları ile buluştu.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Futsal Milli Takım üyelerini kabulünde renkli görüntüler yaşandı. Takım oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazdığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı forma hediye etti. Sporcuların çok mutlu olduklarını söylemesi üzerine Erdoğan, "Eğer ben de sizleri memnun ettiysem ne mutlu bana" dedi.

Bazı sporcuların Futbol topu ile hünerlerini sergilediği kabulde, takım kalecisi Hüseyin Dinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun süre sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sana bir atış yapayım mı?" diye sorması üzerine Dinç, "zımba gibiyim" yanıtını vererek oluşturulan kaleye geçti. Erdoğan, Dinç'e "sol ayak, sağ ayak hangisiyle atayım?" sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "sağ" yanıtına rağmen topu sol ayakla sol köşeye göndermesine rağmen Dinç yine de başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.

Kurtarış karşısında başta Erdoğan olmak üzere yanındakiler, Dinç'i uzun süre alkışladı. Dinç, takım arkadaşlarının yaptığı atışları da kurtardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve takım oyuncuları, "Türkiye" diyerek coşkulu bir şekilde tempo tuttu. Erdoğan, takım oyuncularıyla tek tek ilgilenerek, onlara antrenmanlarda kullanmaları için hediyeler verdi. Erdoğan, bir sporcunun hediye almadan önce asker selamı vermesini ise "aferin" diyerek tebrik etti. Toplu fotoğraf çekimi sırasında Erdoğan'ın "Çektik mi? Allah çektirmesin" esprisi üzerine sporcular uzun süre güldü.

Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla beraber Afrin'deki Mehmetçik'e selam gönderdi. Erdoğan, "Mehmetçik'e selam, yola devam. Allah onların yardımcısı olsun" derken, sporcular da asker selamı verdi. Kabule, sporcular ve teknik heyetin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya da katıldı.

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