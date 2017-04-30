Erdoğan para babalarıyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a gidiyor. Erdoğan'ın bu şehirde işadamlarına "yatırım" çağrısı yapacağı belirtiliyor.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki düzenlenen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, bugün çıkacağı Hindistan ziyaretine dikkat çekti. Uluslararası yatırımlar konusunda çok önemli sinyaller aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün Hindistan’a, çarşamba günü Rusya’ya, bir sonraki hafta Kuveyt’e, Çin’e, ardından Amerika’ya gideceğiz. Gideceğim ülkelerde yeni yatırım için görüşmeler yapacağım" dedi.
KÖTÜYÜ GERİDE BIRAKTIK
Türkiye’nin uzun zamandır arayış içinde olduğu büyük reformu 16 Nisan’da gerçekleştirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Ne içeride ne de dışarıda kimsenin bekleyeceği bir milat kalmadı. Koşacağız, koşturacağız. Biz en kötüyü geride bıraktık" dedi. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte iyiye ve daha güzele doğru yol alacağını belirten Erdoğan "İstihdamdaki sıkıntıyı, hamdolsun TOBB’da yaptığımız toplantıda sıçrama başladı. İstihdam artmaya başladı. Hedefi yakalayacağız. Bu işin takibini de valilerimize vermiştim. Valilerimiz de bunu adım adım takip edecekler. Ekranları başında izleyen valilerimize tekrar sesleniyorum; sakın bu işi hafife almayın. Yakın takiple şehrinizdeki bütün yatırımcıları kovalayacaksınız” dedi.
CEO'LARLA ÖZEL TOPLANTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştireceği Hindistan ziyaretinde ülkenin önemli yatırımcıları ile biraraya geleceğini kaydetti. Erdoğan “Şimdi Hindistan’da hemen yarın gece gittiğimde hemen oranın en ileri yatırımcılarıyla şöyle dar kapsamlı, 15-20 kişilik, onlarla bir özel toplantım olacak. Bunlar Hindistan’ın en ileri gelenleri ve onları ülkemizde yatırıma davet edeceğiz” diye konuştu.
HAREKETE GEÇİN
Yatırım açısından yeni bir döneme girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylamasının sonucunu bekleyen herkesi yatırım için harekete geçmeye davet etti.
8’de bir oranında ticaret açığımız var
Türkiye ile Hindistan arasındaki ihracat dengesinde büyük dengesizlik bulunuyor. Hindistan’ın Türkiye’ye ihracatı 8 kat daha fazla. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 6,4 milyar dolara ulaştı. 2016’da Türkiye Hindistan’a yaklaşık 650 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 5,75 milyar dolar seviyesinde oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu, yaptığı açıklamada, karşılıklı ticarette Hindistan lehine olan dengenin Türkiye için de sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Son yılların en kapsamlı ziyareti
Türkiye’nin Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Vural Çekinmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği ziyaretin son yıllarda Hindistan’a düzenlenen en büyük ve en kapsamlı ziyaretlerden birisi olacağını belirterek, “Bu ziyaret her iki ülkede yatırımları ve ticari ilişkileri bulunan firmalarımızın yanı sıra potansiyeli yerinde görmek isteyen iş adamlarımız açısından da önemli faydalar sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu ülkede faaliyetlerde bulunmak isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vermek için çalıştıklarını anlatan Çekinmez, Türk firmalarının tanıtımından onların doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmesine kadar çok geniş bir çerçevede hizmet verdiklerini söyledi.
HAREKETE GEÇME ZAMANI
TÜMSİAD Genel Başkan Yaşar Doğan, dünkü genel kurul toplantısında delegelerin oy birliği ile aldığı kararla yeniden başkan seçildi. Doğan, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat tablosu hediye etti.
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