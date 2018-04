Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile ilgilim açıklamasında 'Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya gitsin' ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana, bu vatanı sevenler lazım" dedi.Salondaki partililerin "Dik dur eğilme" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın, beşer planında hiçbir insanın önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve sücudda eğildik" karşılığını verdi.Siirt'ten Vanlılara selam getirdiğini dile getiren Erdoğan, Siirt 'te de muhteşem bir katılımın olduğunu bildirdi. Erdoğan, gecikmeli olarak Van'a geldiklerini belirterek, Vanlılardan haklarını helal etmelerini istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Van teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sundu ve ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Van 16 Nisan halk oylamasında yüzde 43'lük 'evet' oranıyla maalesef beklediğimizin ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Halbuki bizim Van'dan beklentimiz çok daha yüksekti. Türkiye için neler yaptığımızın, Van'a da hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizsiniz ama görüyorum ki 16 Nisan'dan sonra bugün Van bir başka. İşte bakın depremin ardından Van'a 30 bin konut inşa ederek altyapısıyla, üstyapısıyla, baştan sona tüm eksiklerini gidererek nasıl yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahidi sizlersiniz."Doğalgazı Edremit'e kadar getirdiklerini belirten Erdoğan, "Niye? Hans'ın, Helga'nın doğalgaz kullanmak hakkı da benim Edremit'teki kardeşimin doğalgaz kullanmak hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz" ifadesini kullandı.Erdoğan, Erciş'e de doğalgaz götüreceklerini, doğalgazın Tuşpa'daki Kalecik deprem konutlarında halihazırda bulunduğunu, Akköprü deprem konutlarında da yakında kullanılmaya başlanacağını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Feki Teyran'ın, Seyyid Fehim Arvasi'nin, Mir Hasan-ı Veli'nin mirasına bizim sahip çıktığımızı en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.Bölge edebiyatının ve tasavvufunun sembol isimlerinin divanlarını ve eserlerini bastırarak ebedileştirdiklerini en iyi Vanlıların bildiğini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bölücü örgüt ve uzantısı olan yapılar çeşitli isimler, çeşitli kılıklar altında Van'ın adeta iliğini emerken biz hep Vanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık, onların dertlerine derman olduk. Terör örgütü çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcamaya çalışırken biz sağladığımız eğitim, spor, kültür, sağlık hizmetleriyle gelecek kurmanın mücadelesini veriyorduk. İşte buyurun şu Nur Tatar Kapalı Spor Salonu bunun ispatı değil mi? Bizden önce böyle bir salon var mıydı?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüğünü ve Van'a yakışan bir stadyumu da yapacaklarını belirterek, "Bugün Suriye 'de okul sıralarında eğitim alması gereken çocukları ellerine silah tutuşturup, kurşunların önüne sürenler aynısını burada yapamamışlarsa bizim dikkatimiz ve dirayetimiz sayesindedir" ifadesini kullandı.Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan Vanlıların muhabbetini, sevgisini ve kadirşinaslığını asla unutmadıklarını vurgulayan ve "Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam, özüm, sözüm hep birdir, men bu yurda bağlıyam" sözlerini aktaran Erdoğan, "Özü, sözü bir olan Vanlı kardeşlerimizin bu yurda bağlılığı işte böyle türkülerle nakşedilmiştir. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş bir şehrin her alanda nasıl gelişebileceğinin, ticaretiyle, turizmiyle, sanayisiyle nasıl ayağa kalkabileceğinin en güzel örneği işte hepimizin gözü önündedir" dedi.Van'ın bir önceki yıl turizmde adeta patlama yaşadığına işaret eden Erdoğan, "Şimdi ben diyorum ki Van'ın parası olanları gelin Van'da otellerin sayısını artıralım" diye konuştu.Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Ankara 'da görüştüklerini anımsatarak, görüşmelerinde Ruhani'nin "Biz Van'a turist gönderiyoruz" dediğini aktardı.Son 15 günde Van'a gelen turist sayısının 169 bine ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor, demek biz alt yapımızı yaparsak, biz hazırlığımızı yaparsak İran'dan Van'a, Ağrı 'ya, Iğdır 'a çok gelecek insan var. 16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bize bir sıkıntı olduğunu, kendimizi Vanlı kardeşlerimize yeteri kadar anlatamadığımızı gösteriyor. İnşallah bu kongremizle birlikte Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız, Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız" ifadesini kullandı.Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarına, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt alması üzerine, şunları kaydetti:"Bitti bu iş, Rabbim hepinizden razı olsun. Buradaki coşkuyu 2019'un Mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar sürdürmenizi bekliyorum. AK Parti Türkiye'nin 81 vilayetinin, 81 milyon vatandaşımızın her birinin partisidir."Partisinin geçen hafta Hatay 'daki il kongresinin ardından sınıra gittiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı'daki askeri birlik ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in "Yaylalar" türküsünü söylediğini anımsattı. Erdoğan, salondakilerin "İşte Ordu işte komutan" sloganları üzerine, şunları ifade etti:"Orada İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu ama 'Yaylalar' biliyorsunuz askerin türküsüdür. Ama o 'Yaylalar'da bırakmadı, ne dedi? 'Afrin'i dolaş da gel.' Orada da bırakmadı 'Münbiç'i dolaş da gel' dedi. Evelallah biz önce Fırat Kalkanı Harekatı ile bir adım attık mı? Attık. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra Afrin'le ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik? Durmak yok. Buradaki mazlumların ahını dindirine kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşlarımızın kabahatini onlarda değil biz aslında kendimizde arıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gelinen noktaya değinerek, "Afrin'de, bugün son rakamları aldım, 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca kuzey Irak'ta 327 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Söyledik, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te inlerine gireceğiz. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam dedik. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat vermeyen, onlarda huzur bırakmayan bu teröristleri evelallah biz er veya geç bitireceğiz. Sonuna kadar..." diye konuştu.Salondakilerle birlikte yürekten haykırarak verecekleri mesajın Van Gölü'nün öteki kıyısında Ahlat'tan, Tatvan'dan, Van'ın kardeşleri Urumiye, Hoy, Nahçivan'dan duyulmasını Kandil, Sincar, Haseke, Münbiç'tekilerin yüreklerini titretmesini, El Bab'ta, Afrin'de her nerede terörle mücadele eden kahramanlara moral olmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, rabia işareti yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Gürcü'süyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla 81 milyon tek millet. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı sıkı tutarsak ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti bölemezler, bu ülkeyi parçalayamazlar. Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz, 'şu köken, bu köken', 'şu mezhep, bu mezhep' diye böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini, nasıl geleceğini kararttıklarını sizler de takip ediyorsunuz. Hamdolsun üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen biz bu tuzağa düşmedik, inşallah düşmeyeceğiz. İkincisi tek bayrak, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın bir eşi yok. Şehitlerimizin son nefeslerini verirken hangi kökenden, bölgeden, meşrepten olduklarına bakmıyorlardı. Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na ve son dönemdeki terörle mücadelemize kadar şehitlerimiz sadece ve sadece kime karşı mücadele ettiklerine, ne uğrunda canlarına verdiklerine bakıyorlardı."Üçüncü unsurun ise "tek vatan" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:"Türkiye 780 bin kilometrekare toprağıyla tek parçadır, bölemeyecekler. Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan parçasının tek bir karış toprağını, tek bir çakıl taşını dahi kimseye vermeyiz. Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yok. Yok 'paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş. Ne FETÖ'nün paralel devletine ne bölücü örgütün özerklik hevesine yer yoktur. Bu devletin sınırları içinde ve dışında yaşayan tüm insanları aynı haklara, fırsatlara sahip birinci sınıf birey olarak, kamunun tüm imkanlarını aynı ölçüde kullanabilen vatandaşlar olarak gördük. Kim ki bu ülkenin herhangi bir bireyini kökeninden, inancından, meşrebinden, sosyal veya siyasi tercihlerinden dolayı ötekileştirmeye kalkarsa karşısında önce beni, benimle birlikte devletimizi bulur."NTV