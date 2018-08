Erdoğan: Piyasalar düzelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan kriz sonrası takla atan piyasaların durumunu değerlendirdi.Erdoğan, “Makul süre içinde her şey düzelecek. Piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek. Vatandaş neyin nereden geldiğinin farkında” ifadelerini kullandı.Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve ABD’nin yaptırım kararlarıyla başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyetinin temasları merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan piyasayı rahatlatan mesaj geldi.İş dünyası temsilcilerini kabul eden Erdoğan’ın, ekonomideki son gelişmelerle ilgili olarak, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak. Hiç korkmayın, hepsi geçecek” mesajı verdiği öğrenildi. Erdoğan, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 40 dakika sürdü. Kabulde; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanısıra TOBB heyetinde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, MemurSendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Başkanı Önder Kahveci de hazır bulundu. TOBB heyeti ziyarette Erdoğan’a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.Edinilen bilgiye göre, toplantıda ABD ve diğer dış kaynaklı piyasadaki gelişmeler gündeme geldi. Son gelişmelerle ilgili iş ve çalışma dünyasının temsilcilerine mesaj veren Erdoğan’ın, “Makul süre içinde her şey düzelecek, piyasalar rahatlayacak” dediği bildirildi.Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin katkısıyla bundan sonra sürecin daha hızlı işletileceğine işaret eden Erdoğan’ın, “Hiç korkmayın, hepsi geçecek, özel sektör de vatandaşımız da neyin nereden geldiğinin farkında” ifadelerini kullandığı kaydedildi.Görüşmede, iş dünyası ve çalışma hayatı temsilcilerinin, gündemlerindeki ekonomi konularını Erdoğan’a ilettiği ifade edildi. Maliye Bakanlığı’nın, iş dünyasının üzerinden olabildiğince yük alması taleplerinin gündeme geldiği toplantıda, ABD’ye giden Türk heyetinin temaslarıyle ilgili olarak da, “Sürecin işlediği” yorumları yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, TÜRSAB yetkilileri, acente sektörüyle ilgili Erdoğan’a bilgi verirken, bazı mevzuat sıkıntılarını da Erdoğan’a iletti. Erdoğan, MÜSİAD ile de görüştü.HÜRRİYET