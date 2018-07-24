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Erdoğan, Putin ile görüşecek

Erdoğan, Putin ile görüşecek.18251
  • Giriş : 24.07.2018 / 16:34:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek.

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, gazetecilere konuşan Uşakov, Putin ile Erdoğan'ın perşembe günü Johannesburg'da yapılacak BRICS zirvesi kapsamında görüşeceğini ifade etti.

Uşakov, ikilinin gündeminde Suriye'deki durumun olacağını kaydetti.

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