Erdoğan, Putin'le Duma'yı görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konusunda görüştü ve Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin bilgi alışverişi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İki lider görüşmede Suriye'de birlikte çalışmanın önemini vurguladı. İki liderin görüşmede Duma ve Doğu Guta konusunu ele adlığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin endişelerini dile getirdi ve "Sivil ölümler engellenmeli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Amerika'dan askeri operasyon sinyali!
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye operasyon yapmaya hazırlanıyor.
İşte Çorum şeker fabrikasının sahibi
Devletin satışa çıkardığı şeker fabrikaları tek tek sahiplerini buluyor.
Dışişleri'nden flaş 'Duma' açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de Duma'ya yönelik kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi.
Başbakan'dan yasa dışı göç açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, birtakım temaslarda bulunduğu Afganistan'da önemli açıklamalarda bulundu.
YÖK, kanlı saldırı sonrası toplanuyor
Yüksek Öğretim Kurulu,Eskişehir'deki kanlı saldırı sonrası toplantı kararı aldı.