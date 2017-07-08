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Erdoğan, Putin'le ne konuştu?

Erdoğan, Putin'le ne konuştu?.16741
  • Giriş : 08.07.2017 / 12:09:00
  • Güncelleme : 08.07.2017 / 12:10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in görüşmesi sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi 1 ssat sürdü. Görüşmede ana gündem maddesinin Suriye'nin geleceği ve Afrin olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin basına açık bölümünde, "Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da örnek olarak fayda sağlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki toplantılar sonrasında ikili görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeler kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iki görüşme gerçekleştirdi. Bir saat süren görüşmede, Türk heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık bölümünde sözlerine, "Her şeyden önce  çok farklı bir G20 Zirvesi Toplantısı yaşıyoruz." diyerek başladı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgede sağladığı olumlu sonuçlara işaret  eden Erdoğan, "Gerçekten inanıyorum ki bölge halkında, dünyaya da örnek teşkil  edecek şekilde. Beklentiler yüksek, tabii özellikle aramızdaki bu ilişkilerin ikili ilişkilerle de güçlendirilmiş olması hakikaten her iki ülke halkına da  örnek olarak fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.  

Erdoğan, gerek ekonomik ilişkiler gerek turizm gerek savunma  sanayisine yönelik bu gelişmelerin, Türkiye-Rusya ilişkilerini çok daha güçlü bir  konuma getireceğine inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla  ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok  önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür  ediyorum." dedi. Her iki liderin açıklamalarının ardından görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

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