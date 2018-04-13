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Erdoğan: PYD'yi elimizden kurtaramazsınız

Erdoğan: PYD'yi elimizden kurtaramazsınız.17077
  • Giriş : 13.04.2018 / 11:55:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PYD ile ilgili sert sözler sarfetti.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı ve tek bir teröristi bile Türkiye için tehdit olarak gördüğünü, güvenlik tamamen sağlanmadan Suriye topraklarından çekilemeyeceğini belirtti.

“PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir” diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Suriye toprakları herkes için güvenli hâle gelene kadar oradaki varlığımızı ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Açık konuşmak gerekirse, Suriye’de DEAŞ’la tek samimi ve netice alıcı mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Birçok Batılı dostların bayrakları teröristlerin tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıuyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Elbette müttefiklerimizin askerlerine silah doğrultmak gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Bununla birlikte bu ülkelerin askerlerinin PYD’li teröristlerle çok da yan yana durmamalarını bir dost olarak kendilerine tavsiye ediyoruz.”

TRT

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