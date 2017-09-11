Erdoğan, Qazi ile buluştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir konuk ağırlıyor. Erdoğan, Pakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Qazi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu taktim ettikten sonra eşi, kızı ve oğlu ile birlikte mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.
TRT
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