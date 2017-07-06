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Erdoğan rakam verdi! Tam 3 bin kişi

Erdoğan rakam verdi! Tam 3 bin kişi.15491
  • Giriş : 06.07.2017 / 14:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yaptı. Erdoğan, 3 bin teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunduk ve iki ülke için de önemli kararlar aldık. DAEŞ ve FETÖ ile mücadeleyi yoğunlaştıracağız.

3 BİN TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörü coğrafyamızdan söküp atmak için kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Fırat kalkanı operasyonu ile aralarında ele başlarının da olduğu 3 bin teröristi etkisiz hale getirdik

TİCARET HACMİMİZ ARTACAK

Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde 2000'li yıllardan bu yana artış yaşadık ama 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik ve bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. İİT ve D8 dahil birçok platformda iş birliğimiz var ve bu platformlardaki münasebetlerimizi geliştireceğiz.Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Asya Pasifik ülkelerinin etkinliği artıyor. Türkiye son 14 yıldır uyguladığı politikalarla hak ettiği yeri alıyor."

TRT

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