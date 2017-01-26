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Erdoğan referandum için sahaya iniyor

Erdoğan referandum için sahaya iniyor.18453
  • Giriş : 26.01.2017 / 14:11:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum için sahaya iniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan büyük kavgalarla kabul edilen Anayasa Değişikliği ile ilgili başta 30 il olmak üzere tüm Türkiye'yi karış karış gezecek.

Referandum sürecine ilişkin AK Parti kendi planlamasını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım sahada olacak, il il gezecek. Kaynaklar, Başbakanlığı kaldıran bir sistemde başbakanın meydanlarda sistemi anlatmasının halkı iknada önemli olduğuna dikkat çekti. Bakanlar ve teşkilat da çalmadık kapı bırakmayacak ama asıl planlamalar Beştepe'de yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da  sahaya indiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yılbaşından bu yana il ziyaretlerine başlayan Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış ve il ziyaretlerine devam edeceğini belirtiyor. Henüz miting programları netleşmeyen Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, özellikle 30 büyükşehiri ziyaret edecek. Erdoğan'ın meydanlarda sistemin neden gerekli olduğunu anlatması, çift başlılığın yaratacağı sorunlara dikkat çekmesi ve bu çerçevede halkın desteğini istemesi bekleniyor.

'MANİ BİR DURUM YOK'

Erdoğan Afrika ziyareti öncesi havalimanında bir soru üzerine meydanlara inmesini engelleyecek bir durum olmadığını söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım da kampanyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile koordine edeceklerini açıklamıştı.

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