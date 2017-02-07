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Erdoğan'dan 'referandum' cevabı

Erdoğan'dan 'referandum' cevabı.16130
  • Giriş : 07.02.2017 / 21:51:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 21:54:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumla ilgili sorulara cevap verdi.

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Erdoğan, referandum tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada "mevsim koşullarının" değerlendirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan referandum için 'Bu hafta içinde anayasa konusunda kararı veririz. Çıkan spekülasyonlar birer uydurmadır. Mevsim koşulları itibarıyla değerlendirme yapıyoruz.' diye konuştu.

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