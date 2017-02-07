Erdoğan'dan 'referandum' cevabı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan referandum için 'Bu hafta içinde anayasa konusunda kararı veririz. Çıkan spekülasyonlar birer uydurmadır. Mevsim koşulları itibarıyla değerlendirme yapıyoruz.' diye konuştu.
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