Erdoğan rekor kırdı!
Göreve gelmeden önce koltuğunda oturan değil koşturan bir Cumhurbaşkanı olacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan dediğini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı'nda tam 9 bin 880 kişiyi kabul ederek bir rekora imza attı.
Cumhurbaşkanlığı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılı içindeki programlarının bilançosunu çıkardı.
Erdoğan'ın, bugün itibariyle 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği programlar özetle şöyle:
*20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret gerçekleştirildi.
*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ile 31 ziyarette bulundu. Böylece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100’e ulaştı.
*Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 836 kabul gerçekleştirildi. Bu kabullere toplam 9 bin 880 kişi katıldı.
*Cumhurbaşkanı, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti. Ayrıca 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yapıldı.
*Ayrıca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri, güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.
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