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Erdoğan rekor kırdı!

Erdoğan rekor kırdı!.19108
  • Giriş : 26.12.2016 / 17:31:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 17:47:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koşturan ve iş yapan bir cumhurbaşkanı olduğunu kanıtladı.

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Göreve gelmeden önce koltuğunda oturan değil koşturan bir Cumhurbaşkanı olacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan dediğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016 yılı içinde Cumhurbaşkanlığı'nda tam 9 bin 880 kişiyi kabul ederek bir rekora imza attı.

Cumhurbaşkanlığı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılı içindeki programlarının bilançosunu çıkardı.

Erdoğan'ın, bugün itibariyle 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği programlar özetle şöyle:

*20 ülkeye 22 yurtdışı ziyaret gerçekleştirildi.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 ile 31 ziyarette bulundu. Böylece Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’ten beri gerçekleştirdiği il ziyaretleri 100’e ulaştı.

*Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 836 kabul gerçekleştirildi. Bu kabullere toplam 9 bin 880 kişi katıldı.

*Cumhurbaşkanı, 37 yabancı devlet başkanı ile görüştü ve 15 yabancı hükümet başkanını kabul etti. Ayrıca 8 uluslararası örgütün genel sekreterleri ile görüşme yapıldı.

*Ayrıca 40 ülkenin Türkiye’ye atanan büyükelçileri, güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

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