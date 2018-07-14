Erdoğan: Rusya ve Çin'le görüşüyoruz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'de Rusya ve Çin ile görüşmelerin yapıldığını söyledi.
"Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz." açıklamalarında bulundu.
Gümrük birliğinin güncellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu noktada Türkiye’ye yönelik çok da olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Sadece Türkiye’nin masada olması gereğini, gerçeğini kabul etmiş vaziyetteler. Ama yeni yönetim sistemiyle neticeler alınmaya başladığı andan itibaren süreç daha farklı işleyecektir." dedi
'ÇİN İLE DE GÖRÜŞÜYORUZ'
Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kur baskısı sadece Türkiye için değil, her yer için geçerli. Kur baskısı denen olayı frenleyebilecek olan en iyi araçlardan biri, uluslararası platformda milli paralarla ticaret yapmaktır. Bunu Rusya ile konuştuk, kısmen başladık. İran ile kısmen başladık. Çin ile de konuşuyoruz. Alışverişi milli paralarla yaptığımız oranda kur baskısı da azalacaktır. Ama bunu tümüyle sıfırlamak tabii ki mümkün değil." ifadelerine yer verdi.
TRT
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