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Erdoğan Rusya'ya gidiyor!

Erdoğan Rusya'ya gidiyor!.10999
  • Giriş : 03.05.2017 / 11:00:00
  • Güncelleme : 03.05.2017 / 11:13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya yolculuğu öncesi konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa'da açıklama yaptı. Erdoğan, kabine ile ilgili revizyon iddialarına yanıt verdi ve Başbakan'ın böyle bir teklif getirmediğini, revizyonun gündemde olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi havalimanında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:  Türk Akımı projesi ilerliyor, Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu süreci daha yakına çekmek istiyoruz.Sayın Putin'le sık sık gündemimizdeki konuları konuşuyor, iki ülke arasındaki ilişkilerin eski haline dönmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Siyasi olarak en üst düzeyde bir güven var. Turizm'de şu anda ciddi gelişmeler olmaya başladı. Bunun artarak devamını istiyoruz. Türkiyenin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. Bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta tekrarlıyoruz. Türk vatandaşlarının vize alma zorunluluğu da insanlarımız arasındaki beşeri münasebetlerimize mani oluyor. Bu konuları ele alacağız. Putin ile ele alacağımız en önemli gündem maddesi Suriye'dir.

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