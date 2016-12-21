Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye - Rusya ilişkilerine yönelik saldırıyı gerçekleştiren saldırganın FETÖ'cü olduğunu belirtti.
Erdoğan, basın mensuplarına, saldırganın FETÖ'cü olduğu konusunda şüphe olmadığını duyurdu.
-Rusya’nın Ankara Büyükelçisine saldıran o şahsın bağlantılarının ortaya çıkmaya başladığını söylemiştiniz. Son durum nedir?
Bağlantıların öncelikli olanı tamamiyle FETÖ terör örgütüne mensup olduğudur. Yetiştirdiği yerden tut, onlar bunu gösteriyor. Şunu açık net söylemek zorundayım. Maalesef tabi silahlı kuvvetlerimizin içerisinde olduğu gibi, polis teşkilatımızın içinde de ne yazık ki bu kirli örgüt hala var. Bunların temizlenmesi de tabi ki devam ediyor, devam edecek. Bu hassasiyetle devam etmek durumundayız. Onun için Rusya’nın Türkiye’deki büyükelçisi merhum Karlov’un böyle bir suikasta kurban gidişi gerçekten bizleri üzmüştür.
Zira şu 3 yıllık görevi esnasında müstesna diplomatlardan bir tanesi olarak ben kendisini gördüm tanıdım.
NEDEN CANLI YAKALANMADI
Öbürü tabi bedeli ödedi. Bazıları spekülasyon yapıyorlar, neden canlı yakalanmadı diye. Bedel ödendiğinde de istanbul’da olduğu gibi, 5 tane polis üzerine gitti, bir kişi orada beş polisimizi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir, o andaki tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz, bazen başarısız olmayabilirsiniz.
BOMBA ÇIKAR MI DİYE
Burada da tabi vuran arkadaşımız, kendi elini tekrar öbür tarafa sallayınca, buradan bomba mı çıkaracak endişesiyle kalkıp onu orada vurma durumunda kaldı.
BİRLİKTE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Bundan sonraki süreci de tabii şu anda Rusya'dan da biliyorsunuz gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Birlikte bu çalışmayı yapmak suretiyle de temenni ediyorum ki en kısa zamanda bir neticeye varılacak.
YURTDIŞI BAĞLANTILARINA İLİŞKİN BAZI İPUÇLARI VAR
Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir, buna yönelik de bazı ipuçları var. Şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız, diğer soruşturma birimlerimiz, çalışmalarını sürdürüyor. Nihai neticeyi, neticelendikten sonra açıklayacağız." dedi.
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