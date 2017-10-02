Erdoğan saldırıyı kınadı!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde meydana gelen ve 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mesaj geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum." dedi.
TRT
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