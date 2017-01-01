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Erdoğan: Saldırıyı kınıyorum

Erdoğan: Saldırıyı kınıyorum.19108
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:49:00
  • Güncelleme : 01.01.2017 / 12:11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıdan sonra yazılı bir açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede kaos yaratılmak istenildiğini belirttiği açıklamasında ne gerekirse yapılacağını kaydetti.

Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere de rahmet diledi. Cumhurbaşkanı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Erdoğan, "Terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin: "Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz."

"Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir."

Erdoğan, Başbakan ve Vali Şahin'i aradı

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

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