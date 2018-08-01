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Erdoğan Şarkışla'da cenazede!

Erdoğan Şarkışla'da cenazede!.16258
  • Giriş : 01.08.2018 / 17:11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkışla'da cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği Nurcan Karakaya ve bebeğinin cenaze törenine katılmak üzere Sivas Şarkışla'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hain saldırıda eşi ve bebeğini kaybeden astsubay Serkan Karakaya ve acılı aileye başsağlığı diledi.

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