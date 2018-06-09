Erdoğan: Seçimde 2. taraf yıkım ekibi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerle ile ilgili açıklama yaptı ve seçimde yapım ve yıkım ekibi olmak üzere 2 grup olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın 15 Temmuz gecesi tam bir destan yazdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbecilerin en çok kayıp verdiği yer de Ankara oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda halka sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesi Başbakan Başbakan Yıldırım söz aldı.
Başbakan Yıldırım, "Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinici taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi" dedi.
NTV
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