Erdoğan, şehit ailelerini aradı
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Trabzon ve Karabük'te şehit düşen askerlerin ailelerini arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Karabük ve Trabzon'da şehit olan askerler Emre Dut, Oğuz İnan, Kenan Dalkılıç, polis memuru Mehmet Ayan ve Afrin'de şehit olan paramedik Acil 112 personeli Burak Tatar'ın ailesine başsağlığı telgrafı göndererek taziyede bulundu.
TRT
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