Erdoğan, şehitler için Kur'an okudu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi.
Hatim programına iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-i Kerim okudu.
Erdoğan'ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti.
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