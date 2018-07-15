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Erdoğan, şehitler için Kur'an okudu

Erdoğan, şehitler için Kur'an okudu.24790
  • Giriş : 15.07.2018 / 14:01:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Camii'ndeki hatm-i şerif merasiminde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Hatm-i Şerif Merasimi düzenlendi.

Hatim programına iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehitler için Kur'an-i Kerim okudu.

Erdoğan'ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehitler için dua etti.

 

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