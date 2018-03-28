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Erdoğan: Şehitlerimizin bereketidir

Erdoğan: Şehitlerimizin bereketidir.17077
  • Giriş : 28.03.2018 / 08:22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile geçen görüşme hakkında bilgi verdi.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile geçen görüşmenin olumlu geçtiğini, bunun nedeninin ise Zeytin Dalı operasyonunun bereketi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna'daki Türkiye-AB zirvesini dönüş yolunda değerlendirdi.

Zirvenin olumlu geçtiğini belirten Erdoğan, bunun nedeninin Suriye'deki harekatlar olduğunu söyledi ve "Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor." diyen Erdoğan, "Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence." ifadelerini kullandı.

AB ile bütün olumsuzlukların geride barakıldığını söylemenin yanıltıcı olalacağını vurgulayan Erdoğan, zirve toplantısında Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistan askerlerinin durumunun da gündeme geldiğini belirtti.

AB yetkililerinin, "Siz büyük bir cumhurbaşkanısınız, o iki askerin bırakılmasını sağlayın." dediğini belirten Erdoğan, kendisinin yanıt olarak "Ben adaletten daha büyük değilim. Yargı makamlarının verecekleri kararı beklemek lazım" dediğini aktardı.

NTV

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