Erdoğan, Şenol Güneş'e oy verdi
2016 yılının en çarpıcı fotoğrafları oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdi.
Ayrıca 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerinde de 3 fotoğraf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş" fotoğrafına oy verdi.
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