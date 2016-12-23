Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Şenol Güneş'e oy verdi

Erdoğan, Şenol Güneş'e oy verdi.24909
  • Giriş : 23.12.2016 / 12:26:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 12:34:46

2016 yılının en çarpıcı fotoğrafları oylaması tamamlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2016 yılının en çarpıcı fotoğrafları oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdi.

Ayrıca 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerinde de 3 fotoğraf için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Spor Toto Süper Liginin 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in yaşadığı sevinci anlatan "Şenol Güneş" fotoğrafına oy verdi.

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Başkan Ayhan, Gazeteci-Yazar Yavuz Donat'ı ağırladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fethullah Gülen için Rusya devreye giriyor

Fethullah Gülen için Rusya devreye giriyor

FETÖ lideri Fethullah Gülen için Rusya'nın devreye girebileceği iddia edildi.

Antalya'da FETÖ'den 1189 tutuklama

Antalya'da FETÖ'den 1189 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da 1189 kişi tutuklandı.

 

Zarrab ile Gündeş barıştı

Zarrab ile Gündeş barıştı

Ebru Gündeş ile tutuklu bulunan eşi Zarrab'ın barıştığı iddia edildi.

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Şike savcısının kardeşi tutuklandı!

Meslekten ihraç edilen şike savcısının kardeşinin de FETÖ'den tutuklandığı öğrenildi.

 

TSK'dan flaş El Bab açıklaması

TSK'dan flaş El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, devam eden El Bab operasyonu hakkında açıklama yaptı.

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınını durdurdu

RTÜK, Yol TV'nin yayınlarını sona erdirme kararı aldığını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya