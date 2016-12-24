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Erdoğan sert çıktı: Fetoşlar!

Erdoğan sert çıktı: Fetoşlar!.19108
  • Giriş : 24.12.2016 / 16:05:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullaçı Terör Örgütü hakkında sert açıklamalar yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok'un adının verildiği SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında darbe gecesine değindi.

Erdoğan, Fethullaçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine Türk halkının verdiği cevabı hatırlatarak ders verildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un isminin verildiği, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''3-5 kurşun sıkınca, 3-5 bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar.

15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir.
Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamam mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar. 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakkı söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline.
Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız."

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