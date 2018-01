Erdoğan sert konuştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası tepki çekmeye devam ediyor. Erdoğan, terör örgütlerine destek veren ABD yönetimine sert çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sincan'da yapımı tamamlanan Kazan Soda Elektrik Fabrikası Açılışı'nda konuştu. Erdoğan, "NE yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bunun bilinmesini istiyoruz. Tabi bazıları bize bazı akıllar veriyor. E Türkiye de artık yani yerini konumunu bilsin diyor. Tamam da biz Türkiye’yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz ya. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Afedersin kıçı kirli bazıları, Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD’ymiş, YPG’miş, DEAŞ’mış. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Şu an obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?" dedi.İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Yatırım maliyeti 1,5 milyar olan bu tesisin 2200 kişiyi istihdam ederek, yılda 600 milyon dolar ihracat yapacak olması iftihar verecek bir tablodur. Bu tesisten yapılacak ihracatın her kuruşu ülkemize net girdi olarak yazılacaktır.Bu tesisin de devreye girmesiyle ülkemiz, dünya soda külü ihtiyacının onda birini, avrupa'nın ihtiyacının da yarısını karşılayabilir hale gelmiştir.Tabi soda deyince yemekten sonra içtiğimiz sodayı kast etmiyoruz. Burada, camdan deterjana çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz.Başbakanlığım döneminde 2009 yılında Ciner grubunun Beypazarı soda külü tesisinin açılışını da bizzat yapmıştım. Devlet olarak yüzde 26 ortağız. Rabbim bugün de bize çok daha büyük ve kapsamlı yatırım olan Kahramankazan tesisinin açılışını yapmayı nasip etti.Bu büyük yatırımın önemli bir parçası da elektrik santralidir. Böylece elektrik bakımından ülkemize yük olmayan, tam tersine katkıda bulunan böyle bir tesise sahip olmuş oluyoruz. Tüm bu tesislerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.NE yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bunun bilinmesini istiyoruz. Tabi bazıları bize bazı akıllar veriyor. E Türkiye de artık yani yerini konumunu bilsin diyor. Tamam da biz Türkiye’yiz ya. Biz sıradan bir çadır devleti değiliz ya. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet.Afedersin kıçı kirli bazıları, Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD’ymiş, YPG’miş, DEAŞ’mış. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Şu an obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz?Bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez, böyle bir şey olamaz. Ve bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Biz kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Hiçbir senaryo bizi 2071 vizyonumuzdan vazgeçiremeyecekler.Bizim çok zengin doğal kaynaklarımız, petrolümüz, gazımız, altınımız olmayabilir. Ama hamdolsun bizim de trona madenimiz var. Bizim bor madenimiz var, kömürümüz var, başka madenlerimiz var. Ama hepsinden öte zekamız var, zekamız. Bu bilinsin. Boşuna demiyorum ya en az 3 çocuk diye. Onun için burada anneler babalar lütfen tavsiyenizi buna göre yapın. Genç bir nesil en önemli zenginliktir. Ve bütün gücümüzü de oradan alacağız. İnsanın içinde olmadığı ekonomi hiçbir zaman güç değildir. ekonomide emek, ekonomide istihdam bütün bunlar insanın türevidir. İnsan varsa bunlar var. İnsan yoksa ne emek var, ne istihdam var. Tüketim orada, üretim orada. İnsana ihtiyacımız var.Katma değeri, enerji kaynakları kadar yüksek olmasa da elimizdeki madenleri en iyi şekilde değerlendirerek kalkınma için önemli bir kaldıraç haline dönüştürebiliriz. Madenlerimizin ham halleriyle satılmasına eskiden beri gönlüm razı olmamıştır. Ama bütün madenlerimiz yurtdışına ham haliyle ihraç edilmiştir, işlendikten sonra da almışızdır.Bor gibi, trona gibi dünyada söz sahibi olduğumuz madenlerin işlenmesini ne kadar geliştirirsek hem şirketlerimizin, hem ülkemizin kârı o kadar artacaktır.TRT