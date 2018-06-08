Erdoğan: Sincar ve Kandil'e gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Milletimizden aldığımız güçle istikbale yürüyoruz. 2023, 2053 ve 2071'in Türkiye'sini inşa ediyoruz.
Bu yola çıkış bir Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifakı beraber koruyacağız. Bu ittifaka halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurun ittifakı kolay kurulmadı ve bununla birlikte, sözde milletin ittifakı diye ortaya çıkanlara 24 Haziran'da dersi vereceğiz."
"Bölgemizde kardeşliği büyüteceğiz"
"Biz millet olarak kuvvetini mazluma değil, zalime kullan diyen Hacı Bektaş-ı Veli'nin geleneğinden geliyoruz. Biz, bölüşerek tok oluruz bölünerek yok oluruz buyuran Yunus Emre'nin hikmet pınarından içiyoruz. 16 yıldır, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz.
Bölgemizde fitneyi değil, kardeşliği büyüteceğiz.
"Teklifleri, projeleri yok"
Muhalefet eski sisteme dönmekten bahsediyor. Biz boşuna bunlara yıkım ekibi demiyoruz. Türkiye'nin önünü açacak hiçbir teklifleri, projeleri yok.
3. Köprü'yü bu kardeşiniz yaptı. Şimdi sözde İnce 4.'yü de ben yapacağım diyor. Sen ne yapacaksın? Bunların derdi yok. Millete sunacakları bir tane hedefleri yok. Bunlar ya yıkmanın derdindeler ya da Nevşehirli kardeşlerimin ifadesiyle komşu bağından sepet doldurma. Şimdi bunlar komşu bağından sepet dolduruyorlar. Miting meydanlarından yapacağım dedikleri vaatlerin çoğunu biz zaten gerçekleştirdik.
18 yaş altına ücretsiz yapacağız diyor. Sen uyuyor musun ya? 18 yaşına kadar herkesin sağlık sigortası olduğunu biz söyledik, yaptık.
"Beyannamelerinde teröre karşı ifade yok"
Beyanname diye açıkladıkları karalama defterinde terör konusunda doğru düzgün tek bir ifade yok. Sayın İnce'den teröre karşı bir tavır duydunuz mu? O Edirne'deki o Kobani olayında 6-7 Ekim'de 53 Kürt kardeşimin öldürülmesine neden olan kişidir.
"Gerekirse Sincar ve Kandil'e de gireriz"
Sincar, Kandil gerekirse oraya da gireriz. Ülkemizi rahatsız eden kim varsa biz oradayız."
Yenişafak
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