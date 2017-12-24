Erdoğan sınır hattında!
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Akar, Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki, Yaşar Güler ve Hayati Yazıcı eşlik etti.
TRT
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Katilleri barındırmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turuna çıkıyor
Başbakan'dan Kudüs açıklaması!
Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.