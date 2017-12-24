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Erdoğan sınır hattında!

Erdoğan sınır hattında!.14168
  • Giriş : 24.12.2017 / 08:25:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır hattındaki askeri ziyaret etti.

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Sepet Beşik

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Akar, Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki, Yaşar Güler ve Hayati Yazıcı eşlik etti.

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