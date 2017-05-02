Facebook Twitter Rss

Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var

Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var.18453
  • Giriş : 02.05.2017 / 14:33:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Cerablus operasyonunun başarılı olduğunu ve sırada Münbiç ve Rakka olduğunu vurguladı.

Survivor'da feci kaza! Anıl'ın durumu nasıl?

Bozkırlı Lise 2.sınıf öğrencisi roman yazdı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Baykal'dan yeni açıklama geldi!

Baykal'dan yeni açıklama geldi!

Deniz Baykal, Ankara'yı karıştıran açıklamalarına açıklık getirdi.

Kılıçdaroğlu: Kapının önüne koyacağım

Kılıçdaroğlu: Kapının önüne koyacağım

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisi içinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

 

CHP'li vekil o kare için özür diledi

CHP'li vekil o kare için özür diledi

CHP'li vekil Bekaroğlu, paylaştığı fotoğrafla ilgili özür diledi.

CHP revizyona gidiyor

CHP revizyona gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), A takımında revizyona gidiyor.

 

Erdoğan: Düğünlerinizi Türkiye'de yapın

Erdoğan: Düğünlerinizi Türkiye'de yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlıları Türkiye'de düğün yapmaya davet etti.

Erdoğan Hindistan'da FETÖ'yü anlattı

Erdoğan Hindistan'da FETÖ'yü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da yaptığı konuşmada FETÖ konusuna değindi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya