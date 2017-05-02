Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Cerablus operasyonunun başarılı olduğunu ve sırada Münbiç ve Rakka olduğunu vurguladı.
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Kılıçdaroğlu: Kapının önüne koyacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisi içinde yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.
CHP'li vekil o kare için özür diledi
CHP'li vekil Bekaroğlu, paylaştığı fotoğrafla ilgili özür diledi.
Erdoğan: Düğünlerinizi Türkiye'de yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlıları Türkiye'de düğün yapmaya davet etti.
Erdoğan Hindistan'da FETÖ'yü anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da yaptığı konuşmada FETÖ konusuna değindi.