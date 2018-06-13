Erdoğan: Siyaseti rezil ettiler
Trabzon'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri ve adaylarla ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Alimlerin ve ariflerin şehri Trabzon. Ülkemize nice değerler kazandırmış Trabzon. Bizim dermanımız Trabzon'dur, Karadeniz'dir. Türkiye'dir. Buradan sizler aracılığı ile Trabzon'daki tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Artık Ramazan-ı Şerif'te son iki gündeyiz. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ederim.
BUNLAR SİYASETİ REZİL ETTİLER, MAHVETTİLER
Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir. Kim memlekete hizmet etmiş Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur ittifakı ile geliyoruz. Peki onlar kimle geliyor? Yanlarında kimler var? Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiyi kirlettiler. Peki Trabzon milli iradeye nasıl sahip çıkılacak gösterecekk mi? Trabzon tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu?
Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? Seçimlere ülkücüler ve merhum Yazıcıoğlu'nun mirası BBP ile giriyoruz. Trabzon, vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim biz hizmet siyaseti derken bunun sadece lafını etmiyoruz. Yaptığımız projelerle ülkemizi 2023'e hazırlıyoruz.
TRABZON DEMEK Futbol DEMEKSE…
Son 16 yılda Trabzon'a 28 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil icraat, icraat. Trabzon'da 2.devlet üniversitesini kurduk. 8 bin 880 kişilik yurt binaları yaptık. Trabzon demek Futbol demekse Trabzon'a 41 bin kişilik Şenol Güneş Stadyumu yaptık mı?Hüseyin Avni Aker ve Akçabaat millet bahçesi olacak.
KIRAATHANEDEN BUNLAR KUMARHANE ANLIYOR
Bu muhalefet benim kıraathane lafımdan bir şey anlamadı. Kıraathaneden bunlar kumarhane anlıyor. Kıraathane okuma evi demek. Millet olunca milletin okuma yeri demek. Bundan sonra gençlerimizi biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. Ben kek diyorum bunlar keklik anlıyor. Çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Yakışır değil mi? Trabzon'a da yakışır. İnşallah öğrencilerimiz başarıdan başarıya yürüsünler. Sağlıkta biri 400 yataklı, 16'sı hastaneden oluşan 45 sağlık tesisi yaptık. 5 adet sağlık tesisinin çalışmaları devam ediyoruz. Trabzon'a yeni şehir hastanesi kazandırıyoruz.
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