Erdoğan Soçi dönüşü açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Rusya ziyareti sonrası yurda döndü. Erdoğan, Rus lider Putin'in Kürt devletine olumlu bakmadığını ve Rusya'nın PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye silah vermeyeceğini belirtti.
A haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi dönüşü uçakta yaptığı açıklamaları aktardı.
RUS ASKERLERİNİN YPG İLE NÖBETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları kaydetti:
Putin, 'PKK-PYD'ye silah verilemez' dedi.
Putin Kürt devletine olumlu bakmıyor. Bu Türkiye'yi rahatsız eder diyor.
Rus askerlerinin PYD militanlarıyla çekilmiş fotoğraflarını Putin'e takdim ettik. Bundan sonraki süreç Putin'e kalmıştır. Bu kareler Afrin'de çekilmiş kareler.
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