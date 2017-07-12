Erdoğan: Sokağa çıkamazsın!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Meydanların Dili' sergisinin açılışına katıldı. Erdoğan , Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi, böyle bir yanlışı yapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini bilmelidir. Açık konuşuyorum sokağa çıkamaz hale sen gelirsin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:
Ülkemizi bu felaketin eşiğine getirenleri rabbimizin kahhar sıfatıyla kahretmesini diliyorum. Bize düşen şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktır. Bu maksatla 15 Temmuz’un sembol mekanlarında iki anıt inşa ediyoruz. İstanbul’da Şehitler Köprüsü Anadolu tarafında Ankara’da ise Cumhurbaşkanlığı külliyesi önünde. Bu anıtları 15 Temmuz’un yıldönümünde açacağız. TBMM’nin önünde de bir anıt yapıp onu da inşa edeceğiz. Bir diğerini de TOBB Marmaris’te inşa edecek.
Ankara’dan İstanbul’a yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe mitinginde ifşa etti. Olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. Talepleriyle bu kavramı ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı.
Mevlana ağaca su vermeyi adalet dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. CHP genel başkanı dikenlere su vermemizi istiyor. Biz bu zulüm yoluna başvuramayız. Hasta dedikleri, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin belediye başkanı yürüyebiliyor. Nasıl hasta bunlar. Arkasında PKK’nın olduğu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz.
Ana muhalefet genel başkanı 15 Temmuz akşamı darbecilerin karşısına çıksaydı belki bu yürüyüşe farklı bakabilirdik. 15 Temmuz gecesi tankların oradan çekilmesini isteyip sonra Bakırköy belediye başkanına kaçıp giden o değil mi? Utanmadan sıkılmadan “oteller kapalıydı onun için belediye başkanımızın evine gittim” diyen o değil mi?
'UTANMADAN BATIDA GİDİP FARKLI ŞEYLER ANLATIYORLAR'
'Cumhurbaşkanının geleceğinden haberim olsaydı beklerdim' diyen o değil mi? Benim gelmeme ne gerek var, benim milletim orada. 16 saat gibi bir sürede işi bitirdik. Niye? Mesele inanmak.
Biz 18 bin km üzerinde bölünmüş yol inşa ettik. Bunların 3 haftalık yürüyüşü kadar ses çıkarmadı. 25 gün yürüdüler. Hükümetimiz bu yürüyüşte bunların kılın zarar gelmesin diye tüm önlemleri aldı. Ama hala utanmadan sıkılmadan batıda gidip farklı şeyler anlatabiliyorlar.
'SOKAKTA ARANAN ADALETİN ANLAMI İNTİKAMDIR'
Demokrasinin güvencesi Türkiye’de AK Parti iktidarıdır. Gerisi hikaye. DSP iktidarında Merve Kavakçı’ya şu anda ebedi alemde olan zat “bu kadını buradan atın” dediğinde alkış tutanların kim olduğunu biliriz. Hani özgürlük anlayışınız? Bunlar hiçbir zaman özgürlüğün tanımını yapamadılar. Ama biz bütün kavgamızı özgürlük için yaptık. Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışı yapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini bilmelidir.
Açık konuşuyorum sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Korkaklardan ödleklerden bir şey olma bu böyle bilinmelidir. Sokakta aranan adaletin anlamı intikamdır. Onun sonu vandallıktır. Adaletin aranacağı zeminler bellidir.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Erdoğan'dan Türk'e: Hani hastaydı bu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Türk'ün CHP yürüyüşüne katılmasına tepki gösterdi.
CHP'den sert 15 Temmuz açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 Temmuz ile ilgili çok sert bir açıklama geldi.
Ünal: Kılıçdaroğlu tehlikeli oyunlar oynuyor
Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bakan'dan Avusturalya açıklaması geldi!
Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Avusturalya ile ilgili açıklama yaptı.