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Erdoğan suç duyurusunda bulunacak

Erdoğan suç duyurusunda bulunacak.18453
  • Giriş : 24.04.2017 / 10:11:00

Fransa'da hakkında yapılan skandal açıklama ile ilgili Erdoğan harekete geçti.

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Geçtiğimiz günlerde Fransız siyaset bilimci Philippe Moreu Defarges'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarfettiği 'Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı, ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikasti unutmayalım' sözleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti.

DÖRT SAYFALIK DİLEKÇE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dört sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede Fransız siyaset bilimci Defarges'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında televizyon kanalında sarf ettiği "... Gördüğümüz kadarıyla hukuki yol kapandı, ya iç savaş ya da söylenmesi zor bir hipotez, Erdoğan'ın öldürülmesidir. Böyle bir ortamda suikastı unutmayalım." sözlerine yer verildi.

Defarges'in açıklamalarının, Batıda artık psikiyatrik rahatsızlığa dönüşen Erdoğan düşmanlığının geldiği nokta itibarıyla ibret verici olduğu belirtilen dilekçede, Defarges'in, alenen Erdoğan'a suikaste azmettirmesinin sadece hukukçuların değil, ruh sağlığıyla ilgilenen doktorların da ilgi alanına girdiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DE SORUŞTURULABİLECEK

Fransız siyaset bilimci Defarges'in eylemiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 310. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Daha önce Avrupa'nın değişik başkentlerinde Cumhurbaşkanımıza suikast suçuna davet niteliğindeki eylemler ve Avrupa'nın birçok ülkesinde açıkça himaye gören terör örgütleri de dikkate alındığında, şüphelinin açıklamalarının basit bir düşünce açıklaması niteliğinde olmadığı ve belirtilen suça azmettirme niteliğinde olduğu açıktır. Şüpheli hakkında isnat edilen suçtan dolayı Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılması hukuken mümkündür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilekçede, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan soruşturma ve kovuşturma açılması için failin Türkiye'de bulunmasına gerek olmadığı, Adalet Bakanlığı'nın da talebine gerek kalmadan fail hakkında herhangi bir koşula bağlı olmaksızın doğrudan soruşturma açılmasının hukuken mümkün olduğu belirtildi.

Defarges'e üzerine atılı suçtan soruşturma açılması talep edilen dilekçede, Türkiye'ye gelmesi veya Türkiye'ye iadesi halinde Defarges'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda sağlık kurulunca gözlem altına alınması istendi.

Akıl sağlığının yerinde olduğunun tespiti halinde Defarges'in PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisi ve suikast talimatını kimlere verdiğinin araştırılması istenen dilekçede, soruşturma sonucunda elde edilen delillere göre Defarges ve bağlantılı kişiler hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.

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