Erdoğan Sudan'da!
Bir ilk gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Türkiye ve Sudan milli marşları ile selamlandı.
Erdoğan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve El-Beşir, gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde Sudanlı çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.
SABAH
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